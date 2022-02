Philipp Gamauf wird neuer CFO der UniCredit Bank Austria

Philipp Gamauf (39), derzeit Chief Financial Officer (CFO) der UniCredit Bank Rumänien, wird zum 1. März 2022 zum neuen Finanzvorstand der UniCredit Bank Austria bestellt. Er folgt in dieser Position auf Gregor Hofstätter-Pobst, der sich entschieden hat, eine neue Herausforderung außerhalb der UniCredit Gruppe anzunehmen.

Der Österreicher startete seine Karriere 2005 in der UniCredit im Bereich Planning und Controlling und übernahm ab 2007 rasch sehr verantwortungsvolle Managementpositionen im Bereich Global Markets & Investment Banking in München, ab 2009 im Bereich Financing & Advisory in Mailand und von 2011 bis 2014 als Head of CEE Segment Controlling in Wien. Bis 2016 war er Head of Regulatory Reporting Austria und CEE in Wien und im Anschluss bis August 2017 Global Markets Divisional Financial Officer in München, Mailand und London. Seitdem war er bis heute CFO der UniCredit Bank in Rumänien. Philipp Gamauf hat einen Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt auf Strategischem Management.