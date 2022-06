Philipp Feike verstärkt Team der Vision Group

Die Vision Group verstärkt ihr Team mit Philipp Feike als Leiter für die Beratungsabteilung nachhaltige Bautechnik. In seiner neuen Funktion übernimmt der 30-Jährige die Leitung für sämtliche Projektentwicklungen und evaluiert Kosten- und Qualitätsprozesse nach Nachhaltigkeitskriterien. Darüber hinaus ist er für die energetische Beratung bei allen Revitalisierungsmaßnahmen zuständig, um ein möglichst nachhaltiges Sanierungskonzept umzusetzen.

Feike verfügt über mehrjährige Berufserfahrung als Projektleiter im Bauwesen und als Energieberater. Vor seinem Wechsel zur Vision Group war er externer Projektsteuerer bei der DB Immobilien. Weitere berufliche Stationen durchlief er bei Cushman & Wakefield und International Workplace Group. Feikel hält einen Master in Projektmanagement Bau an der SRH Hochschule Heidelberg und hat einen Abschluss als Fachplaner für Hocheffizienz Gebäude an der Technische Universität Darmstadt. Noch in diesem Jahr plant Feikel eine Weiterbildung als Energieberater Baudenkmal.



„ESG- und Nachhaltigkeitsthemen sind nach wie vor eines der Topthemen in der Immobilienwirtschaft. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Branche jetzt handeln muss, um ESG frühzeitig genug in die eigene Geschäftsstrategie zu implementieren. Mit Philipp Feike an unserer Seite werden wir unsere ESG-Beratung weiter ausbauen und stärken“, sagt Niclas Wallrafen, COO und Partner der Vision Group.