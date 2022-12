Philipp Enenkel wechselt von Aurelis zu BNP Paribas REIM

Philipp Enenkel

Philipp Enenkel (44) wechselt von Aurelis zu BNP Paribas REIM Germany. Als neuer Head of Asset Management tritt er die Nachfolge von Carsten Stork an, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt, und verantwortet künftig den europäischen Immobilienbestand des Asset Managers mit einem Volumen von rund 29,7 Mrd. Euro.

Als Leiter der hausinternen Asset Management-Abteilung leitet Enenkel ein Team von 17 Experten und Expertinnen, die bundesweit und über alle Nutzungsklassen hinweg durch verschiedenste Strategien im Vermietungsmanagement oder bauliche Maßnahmen aktiv Mehrwert für Investoren und Investorinnen und Mieter und Mieterinnen schaffen.



„Das ganzheitliche Asset Management ist das zentrale Herzstück unserer Leistungspalette. Gerade im aktuellen Marktumfeld, wo die Optimierung der ESG-Performance von Immobilien unabdingbar wird, ist exzellentes Management nah an unseren Objekten, Mieter und Mieterinnen und dem Markt für unsere Investoren und Investorinnen entscheidend. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit Philipp Enenkel unseren Wunschkandidaten gewinnen konnten, um künftig noch kreativer und effizienter die hohen Anforderungen unserer Mieter und Mieterinnen und Anleger und Anlegerinnen zu erfüllen“, sagt Isabella Chacón Troidl, CIO von BNP Paribas REIM Germany. „Insbesondere seine Erfahrung im Bereich Projekt- und Bestandsentwicklung sowie seine Offenheit, neue Wege zu gehen, haben uns auf Anhieb überzeugt. Gemeinsam wollen wir unser Angebot konsequent weiterentwickeln, etwa beim Ausbau von Mieter-Services, dem Community Management und der Digitalisierung“, so Chacón Troidl.



Philipp Enenkel hält einen Master in International Management der Universität Maastricht. Er verfügt über insgesamt mehr als 16 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche. Seit 2020 leitete er zuletzt bei dem bundesweit tätigen Projektentwickler und Bestandshalter Aurelis Real Estate das Real Estate Management. Hier verantwortete er mit seinem Team ein Volumen von rund 1,4 Mrd. Euro Bestands- und weiteren 1,5 Mrd. Euro Projektvolumen. Weitere Stationen umfassen jeweils mehrere Jahre als Head of Asset Management DACH und CEE bei Corona Real Estate/MAS Real Estate Inc. und die Leitung des Investment-Teams bei Everest Management GmbH/Nestor Capital Beteiligungsberatungs GmbH. Besondere Schwerpunkte seiner Arbeit waren stets die Themen Digitalisierung und ESG.