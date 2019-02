Philipp Bach neuer Senior Transactions Manager bei Principal

Philipp Bach

Philipp Bach verstärkt als Senior Transactions Manager ab sofort das Team von Principal Real Estate Europe in Frankfurt. In seiner neuen Position wird er vor allem für Transaktionen im Bereich Gesundheits- und Sozialimmobilien verantwortlich sein. Er berichtet direkt an Ole Sichter, Head of Transactions Germany bei Principal Real Estate Europe.

Der 41-Jährige verfügt über einen Doppelabschluss als Diplom-Kaufmann (ebs) und Master of Science in Real Estate (Georgia State University). Darüber hinaus bringt er über sechzehn Jahre Berufserfahrung in der europäischen Immobilienbranche mit, die sowohl Positionen auf der Investoren- als auch auf der Beraterseite abdeckt. In seiner bisherigen Laufbahn hat er Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,16 Mrd. Euro betreut. Zu seinen früheren beruflichen Stationen in London, Madrid, Paris und Frankfurt gehören unter anderem Jones Lang LaSalle, SEB Asset Management, Standard Life Investment und CBRE.