Philip La Pierre wechselt von Corestate zu LaSalle IM

Nach einem kurzen Gastspiel als Co-Chief Investment Officer bei Corestate Capital wechselt Philip La Pierre jetzt zum Head of Continental Europe bei LaSalle Investment Management. In seiner Position wird er von München aus die operativen und strategischen Geschäfte in Europa mit Ausnahme von Großbritannien leiten und die Akquisitionen und das Asset- und Fondsmanagement in ganz Kontinentaleuropa verantworten. In seiner neuen Funktion wird er an CEO Europe, Simon Marrison, berichten und zudem in das Europäische Management Board eintreten.

.

Derzeit is LaSalle in Kontinentaleuropa geschäftlich in acht verschiedenen Ländern vertreten. Die Priorität für das zukünftige Geschäft in Kontinentaleuropa besteht darin, das Flaggschiff des Unternehmens, die offenen Anlagefonds, sowie die KVG-Plattform auszubauen und bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen.



Philip La Pierre ist seit über 20 Jahren im Bereich Immobilien-Investment tätigt. Erst im November 2017 war er bei Corestate Capital als Co-Chief Investment Officer gestartet, wo er das Transaktions-, Asset- und Fondsmanagment für das Gesamtimmobilienportfolio von ca. 16 Milliarden Euro verantwortet hat. Davor war er acht Jahre lang bei Union Investment. In dieser Zeit verantwortete er das Investment- und Assetmanagement Deutschland und als Head of Investment Management Europa das Transaktionsgeschäft in Europa, bevor er als Head of Investment Management Overseas die Verantwortung für Transaktionen in Nord- und Südamerika sowie Asien übernahm.