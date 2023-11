PHI Kronsrode feiert Richtfest für Wohneinheiten in Hannover

Die PHI Kronsrode GmbH feiert Richtfest für 119 Wohneinheiten in Hannover-Kronsrode. Die Einheiten verteilen sich auf 26 Reihenhäuser und 93 Wohnungen und umfassen insgesamt 14.000 m². 30 der Wohneinheiten sind öffentlich gefördert.

Ergänzt wird die Wohnnutzung um eine Kita mit sechs Gruppen, ein Stadteilbüro für die Jugendhilfe, ein Café und ein Büro für ein Beratungsangebot für Senioren. Die Wohnungen stehen auf dem Baufeld A9. Die Entwürfe stammen vom Architekturbüro Mäckler. Die Fertigstellung ist für Q4 2024 geplant, die Vermietung soll voraussichtlich im Juni 2024 beginnen.



„Die aktuellen Zeiten sind herausfordernd. Gerade eine hochwertige Kita in einem Wohnungsbauprojekt zu errichten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns gerne stellen, aber bei der wir auch auf Unterstützung angewiesen sind. Vor diesem Hintergrund freue ich mich umso mehr, dass wir heute das Richtfest feiern konnten„, kommentiert Dr. Steffen Pekrul, Geschäftsführender Gesellschafter der Pekrul ProjektPartner GmbH.



„Die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig. Der Wohnungsmangel verschärft sich durch die Krise am Bau noch weiter. Daher ist jede fertiggestellte Wohneinheit wichtig“, so Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria.



Die HIH Real Estate, die Industria und Pekrul ProjektPartner entwickeln im Rahmen eines Joint Ventures insgesamt drei Wohnimmobilien in Hannover: neben dem oben genannten Baufeld A9 auch die Objekte auf den Baufeldern A1.3 und A6. Zu diesem Zweck haben die drei Unternehmen die Projektgesellschaft PHI Kronsrode GmbH gegründet, an der Industria und die HIH Real Estate mit jeweils 49 Prozent beteiligt sind. Die verbleibenden zwei Prozent hält der Entwickler Pekrul ProjektPartner, der auch als Projektsteuerer fungiert.



Die Quartiersentwicklung Kronsrode ist das größte Wohnungsbauprojekt im Bundesland Niedersachsen. Auf 53 Hektar entstehen insgesamt zwischen 3.500 und 4.000 Wohneinheiten. Das Wohnquartier liegt am südöstlichen Stadtrand von Hannover, etwa acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Mit der Stadtbahnlinie 6 ist das neue Quartier direkt an die Innenstadt angebunden.