Pheroh feiert Richtfest für Wohnquartier GoldStück Pforzheim

Kürzlich feierte Pheroh Richtfest für die Quartiersentwicklung „GoldStück Pforzheim“. Das bereits an Kingstone Real Estate veräußerte gemischt genutzte Quartier [wir berichteten] entsteht auf einem rund 3.300 m² großen Grundstück und wird insgesamt 109 Wohnungen sowie mehrere Gewerbeeinheiten umfassen.

