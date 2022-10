Pharmaunternehmen zieht nach Essen

Ruhr Real konnte erfolgreich rund 5.200 m² an ein renommiertes Pharmaunternehmen in Essen vermitteln. Der Pharmagroßhändler, der nicht namentlich genannt werden möchte, beschäftigt etwa 2.700 Mitarbeiter und beliefert täglich über 9.200 Apotheken. Die rund 5.200 m² Fläche liegt in Essen-Altenessen und gliedert sich in 5.000 m² Hallenfläche und 200 m² Bürofläche. Der Umzug findet Anfang Oktober statt. Eigentümer des Objektes ist ein privater Investor.

