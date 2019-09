Pharmaunternehmen zieht in den ABC-Tower

Der ABC-Tower Cologne hat einen neuen Mieter. Ein Pharmaunternehmen hat sich auf Vermittlung von Avison Young eine 1.250 m² große Bürofläche in dem Landmarkgebäude in Köln-Porz gesichert. Der Einzug ist für Herbst dieses Jahres geplant. Vermieter ist ein von J.P. Morgan Asset Management gemanagter Fonds, zu dessen Portfolio der ABC-Tower seit Mitte 2018 gehört [wir berichteten]. Auf der Vermieterseite hat Proximus Asset Management GmbH als verantwortlicher Asset Manager der Büroimmobilie den Prozess begleitet.

.

Der ABC-Tower in der Ettore-Bugatti-Straße 6-14 gehört zum Airport Businesspark im Südosten von Köln. Durch seine markante Architektur ist er das Landmarkgebäude des Gewerbegebietes. Der 65 Meter hohe Büroturm wurde 2003 fertiggestellt. Er besteht aus zwei Bauteilen und umfasst rund 22.000 m² Gesamtmietfläche. Die Mieterstruktur ist heterogen. Zum Objekt gehört auch ein Parkhaus mit rund 450 Stellplätzen.



Der Standort zeichnet sich durch eine sehr gute Erreichbarkeit sowohl mit dem Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Es besteht ein direkter Anschluss an die A 559 mit Verbindung zur A3, A4 und A59. Der internationale Flughafen Köln/Bonn ist so in nur fünf Fahrminuten erreichbar. Zur Kölner Messe und in die Innenstadt sind es rund zehn Minuten Fahrtzeit. In fußläufiger Entfernung des ABC-Towers befindet sich zudem ein ICE-Terminal für die Schnellstrecke Köln-Frankfurt. Darüber hinaus halten dort mehrere S-Bahn-Linien und ein Bus.