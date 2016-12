„Pharma-Logistik-Zentrum“ soll Biotech-Standort sichern

Ein Schulterschluss nicht alltäglicher Art zur langfristigen Standort-Sicherung: Der Landkreis Oberhavel, die Stadt Hennigsdorf und das Technologiezentrum der Cobios-Stiftung wollen 25 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Biotechnologie-Platz Hennigsdorf nennenswert zu erweitern. In einem neu zu errichtenden, so genannten „Pharma-Logistik-Zentrum“ sollen expansionswillige, bereits ansässige Firmen ebenso wie neue Start-up-Unternehmen adäquate Kapazitäten finden.

.

Hennigsdorf gilt als veritabler Cluster-Standort im Bereich der Biotechnologie. 50 Firmen mit 850 Arbeitsplätzen aus den Bereichen Medizintechnik, Bioinformatik und Pharmazie konzentrieren sich auf einem Areal von 8.000 m². Das nun nach übereinstimmender Einschätzung von Wirtschaft und Politik schlicht zu klein geworden ist. Der Flächenkomplex soll auf 20.000 m² aufgestockt werden - um auch potentiellen Neuzugängen noch Raum bieten zu können. Der geplante, multifunktionale Neubau wird nach derzeitiger Planung Anfang 2021 eröffnet.



Das Finanzierungsmodell sieht folgendermaßen aus: 15 Millionen Euro kommen aus dem Infrastruktur-Entwicklungsfonds der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB); der Landkreis berappt über eine eigene Projektgesellschaft fünf Millionen Euro und drei Millionen Euro steuern die Stadtväter über ihre Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG) bei. Vertrieb und Verwaltung der neuen Flächen stehen unter Federführung des Technologiezentrums der Cobios-Stiftung. Warum das ganze Unterfangen „Pharma-Logistik-Zentrum“ heißen soll, ist nicht überliefert.



Während es im Bereich Biotechnologie somit eher rosig aussieht, muss die Stadt Hennigsdorf derzeit aber an anderer Stelle um herbe Verluste bangen, da ein Teil des Werks des kanadische Bahntechnik-Konzerns Bombardier offensichtlich vor dem Aus steht. An dem Standort sollen bis Ende 2018 rund 500 Stellen wegfallen, da die Produktion von Zügen eingestellt wird. Der Wagenkastenrohbau und eine Produktionshalle sollen geschlossen werden. Mit dieser Entscheidung verbleiben nur noch die Bereiche Entwicklung und Konstruktion von Zügen an dem derzeit größten Bombardier-Standort-Deutschland (2.500 Mitarbeiter) und selbst davon werden offensichtlich noch Teile in Billiglohn-Länder verlagert. Für den Betriebsrat der Anfang von Ende, denn laut Betriebsratschef Michael Wobst sei ein reiner Entwicklungsstandort nicht dauerhaft überlebensfähig. Inwieweit die anderen deutschen Bombardier-Werke im sächsischen Görlitz, Kassel und Mannheim von den Sparmaßnahmen betroffen sind, wollte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.



Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) will aber um den Standort kämpfen und hat dem Unternehmen bereits nach den ersten Ankündigung im Frühjahr Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Gegenüber der Zeitung Potsdamer Neueste Nachrichten sagte er, dass Hennigsdorf ein „absolut attraktiver Standort“ sein. Mit ihm und hundert anderen Unternehmen mit mehr als 20.000 Beschäftigten zähle die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg zu den international führenden Standorten der Schienenverkehrstechnik und verfüge über gut ausgebildete Fachkräfte in diesem Segment. Die Landesregierung werde alles tun, damit der Standort Hennigsdorf eine Zukunft hat.