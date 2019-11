PGIM tätigt erstes Wohninvestment für neuen EuroCore-Fonds

PGIM Real Estate hat für seinen zu Beginn des Jahres aufgelegten offenen Immobilienfonds European Core Diversified Property Fund (EuroCore) eine weitere Immobilie in der Mainmetropole erworben. Der Assetmanager hat von einem Münchner Family Office ein Wohngebäude im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen erworben, um die Allokation des Fonds auf das Segment Wohnen zu stärken. Zum im Juli bekannt gegeben Seed-Portfolio gehört bereits das Büro- und Geschäftshaus am Roßmarkt 18 sowie vier andere Büroimmobilien in Düsseldorf und Hamburg [wir berichteten].

.

„Die Strategie des EuroCore verfolgt eine breite Diversifikation in alle Sektoren der europäischen Metropolregionen. Wir investieren in mehrere europäischen Länder, unseren Fokus legen wir dabei auf Deutschland sowie einer Übergewichtung von Wohnimmobilien. Vor diesem Hintergrund ist der Kauf eine hervorragende Ergänzung für unser Portfolio. Als langfristig orientierter Investor sind wir überzeugt, dass der Erwerb dieses Objekts den Investoren unseres Fonds eine nachhaltige und solide Rendite erwirtschaften wird“, Thomas Kallenbrunnen, Senior Portfolio Manager des EuroCore Fonds bei PGIM Real Estate.



Die aktuelle Transaktion wurde von PGIM Real Estate gemeinsam mit DeWAG als operativem Partner abgewickelt, die das Asset Management übernehmen und die Immobilie an der Mailänder Straße neu am Markt positionieren wird. Hierfür sind Investitionen von rund 10 Millionen Euro geplant. Rund 50 Prozent der 382 Wohnungen sind 1-Zimmer-Apartments. Es ist vorgesehen, einen Teil dieser Apartments als Serviced Apartments anzubieten. „Gerade aufgrund der kleinen Wohnungsgrößen bietet die Immobilie ein Angebot, dass auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt anhaltend stark nachgefragt ist", so Dewag-Geschäftsführer Helmut Beyl. Die Immobilie wurde im Jahr 1973 erbaut und besteht aus zwei aneinander angrenzenden Wohngebäuden mit 21 Etagen und rund 15.356 m² Wohnfläche, die sich auf 382 Wohnungen verteilen. Anbindungen zur Autobahn A3, den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Frankfurter Flughafen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich im angrenzenden Ladenzentrum.



Die Verkäuferseite wurde bei der Transaktion von JLL und Zirngibl Rechtsanwälte beraten. Auf der Käuferseite waren Beiten Burkhardt und CBRE beratend tätig.