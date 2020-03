PGIM schließt weltweit Transaktionen über 35 Milliarden US-Dollar ab

PGIM Real Estate hat im Jahr 2019 weltweit Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar getätigt. Das Gesamtvolumen setzt sich aus insgesamt 954 Transaktionen zusammen und umfasst sowohl Beteiligungen als auch Veräußerungen im Namen institutioneller Drittinvestoren in Höhe von 14,8 Milliarden US-Dollar sowie Finanzierungen in Höhe von 20,5 Milliarden US-Dollar.

.

Das Jahr 2019 war für uns in allen Bereichen unserer Real-Estate-Plattform ein sehr starkes Jahr“, sagt Eric Adler, CEO von PGIM Real Estate. „Unseren Fokus haben wir mehr denn je auf eine regionen- und strategieübergreifende Zusammenarbeit gelegt, was es uns ermöglichte, unseren Service für unsere Kunden zu optimieren und damit überzeugende Ergebnisse für sie zu erzielen. Wir sehen in diesem Jahr hervorragende Chancen, unseren Kunden über die Vielfalt unserer Plattform ein umfangreiches und damit vielleicht sogar einzigartiges Angebot an Eigen- und Fremdkapitallösungen anzubieten, die ihnen dabei helfen können, ihre Investitionsziele zu erreichen.“



Das Gesamttransaktionsvolumen im vergangenen Jahr setzt sich aus Transaktionen in Nord- und Südamerika, Europa und dem Asien-Pazifik zusammen. Es umfasst rund 29 Milliarden US-Dollar aus 849 Transaktionen in Nord- und Südamerika, davon entfallen 11 Milliarden US-Dollar auf Eigenkapital und 18 Milliarden US-Dollar auf Fremdkapital; weitere 3,5 Milliarden US-Dollar stammen aus 46 Transaktionen in Europa, bestehend aus 1,8 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und 1,7 Milliarden US-Dollar Fremdkapital; hinzu kommen 2,7 Milliarden US-Dollar aus 59 Transaktionen im asiatisch-pazifischen Raum, davon entfallen 1,9 Milliarden US-Dollar auf Eigenkapital und 805 Millionen USDollar auf Fremdkapital.



Highlights im Bereich Equity-Transaktionen im Jahr 2019



Europa

• In Berlin erwarb PGIM Real Estate den im Bau befindlichen Büroturm Stream an der Mercedes-Benz-Arena [Signa trennt sich vom Stream-Tower]. Das zukünftige architektonische Wahrzeichen wird nach seiner Fertigstellung das Stadtbild prägen und rund 2.500 Arbeitsplätze beherbergen.

• PGIM Real Estate hat eine Partnerschaft mit dem französischen Spezialisten für subventionierten Wohnungsbau Groupe UNITI geschlossen. Die Unternehmen werden fast 40 Millionen Euro für ihr neues Joint Venture UNITI Croissance bereitstellen, um Wohnungen für mehr als 200 Millionen Euro zu schaffen.



Vereinigte Staaten

• PGIM Real Estate hat in Zusammenarbeit mit Bridge Development Partners ein Investitionsprogramm für Kühllager in Höhe von 150 Millionen US-Dollar gestartet. Dieses soll perspektivisch auf Assets im Wert von 400 Millionen US-Dollar wachsen. Das Programm wird von einer außerordentlichen Nachfrage in diesem Sektor gestützt.

• In Partnerschaft mit der Tribeca Investment Group und Meadow Partners erwarb PGIM Real Estate das 700.000 m² große Textile Building in Manhattan. Geplant ist die Modernisierung des 98 Jahre alten Gebäudes, um Mieter aus dem lokalen aufstrebenden Technologie- und Finanzsektor anzuziehen.



Asien-Pazifik

• PGIM Real Estate hat das Riverside Shinagawa Konan gekauft, ein 10.077 m² großes Bürogebäude im begehrten Teilmarkt Higashi-Shinagawa in Shinagawa, Tokio. Das Objekt, das im Jahr 2018 modernisiert wurde, ist komplett vermietet, an Mieter unterschiedlicher Branchen.

• PGIM Real Estate schloss im Jahr 2019 im gesamten asiatisch-pazifischen Raum Immobilienverkäufe in Höhe von 1,4 Milliarden US- Dollar ab und nutzte dabei die positiven Marktbedingungen sowie den Abschluss von Value-AddProgrammen für zehn Objekte. Die Verkäufe haben PGIM Real Estate für ein kontinuierliches Wachstum positioniert und in die Lage versetzt, im Jahr 2020 strategisch über das gesamte Risikospektrum hinweg zu investieren.