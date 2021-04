PGIM veräußert Magnet-Portfolio an Beos und Swiss Life

Der Investmentmanager stößt drei Immobilien sowie ein Entwicklungsgelände in einem Gewerbepark im Stadtteil Langenhorn an die Swiss Life-Unternehmensgruppe ab, die das Portfolio für zwei Fonds erwirbt.

Mit dem Magnet-Portfolio gehen Gewerbeimmobilien mit insgesamt rund 32.000 m² Fläche und zusätzlichem Entwicklungspotenzial in Hamburg-Langenhorn an zwei Fonds von Swiss Life Asset Managers. Während der kürzlich aufgelegte „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics“ (EIL) den Großteil des Bestandsportfolios übernimmt, wurde ein Grundstück mit Entwicklungspotenzial von dem offenen Immobilien-Spezial-AIF „Beos Corporate Real Estate Fund Germany I“ (CREFG I) gekauft. Verwaltet wird dieser durch die Service-KVG IntReal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das Portfolio umfasst Gewerbeimmobilien in der Essener Straße 89, dem Essener Bogen 7 und 17 sowie ein unbebautes Grundstück im Westlichen Essener Bogen 17. Die Essener Straße 89 verfügt über 11.100 m² Büro- und Hallenfläche und ist vollständig an das Logistikunternehmen Hermes Germany GmbH vermietet, das dort seinen Hauptsitz hat. Der Essener Bogen 7 ist mit einem Büro- und Laborgebäude mit 11.000 m² Mietfläche bebaut. Es ist die Unternehmenszentrale des BioTech- und MDAX-Unternehmens Evotec SE. Am Westlichen Essener Bogen 17 soll zudem ein weiteres Gebäude mit hochwertigen 8.000 m² Büro- und Laborflächen für die Evotec SE entstehen. PGIM unterzeichnete mit dem Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen für pharmazeutische Produkte im vergangenen Oktober einen Vertrag zur Errichtung eines neuen Gebäudes auf dem Entwicklungsgelände [wir berichteten]. Gemäß den Nachhaltigkeitsanforderungen von Swiss Life Asset Managers sind für den Neubau Photovoltaikanlagen sowie E-Ladestationen geplant.



Das Grundstück im Essener Bogen 17 mit 2.000 m² Bestandsfläche wurde vom CREFG I erworben, damit dort für einen Bestandsmieter des Fonds standortnah eine geschäftsstrategische Neubauerweiterung realisiert werden kann.

Die Mikrolage ist durch verschiedene Unternehmen aus Forschung und Entwicklung, High-Tech, Logistik, Handel und Software sowohl breit als auch zukunftsträchtig aufgestellt. Insgesamt managt BEOS im Essener Bogen mit bereits bestehenden sowie den neu zugekauften Objekten über 54.000 Quadratmeter Gewerbefläche und kann somit die Expertise auf dem Feld gemischt genutzter Unternehmensimmobilien großflächig einbringen. Direkt vor der Grenze zu Schleswig-Holstein gelegen ist der Essener Bogen nur 15 Autominuten vom Hamburger Flughafen entfernt und die A7 binnen weniger Minuten erreichbar.



Der EIL fokussiert sich mit einem Zielvolumen von rund einer Milliarde Euro auf europäische Industrie- und Logistikobjekte und wurde 2020 lanciert. Seitdem wurden bereits jeweils ein Gewerbepark in Karlsfeld bei München (15.300 m²) und in Böblingen bei Stuttgart (51.600 m²) sowie eine Logistikimmobilie in Bremen (22.000 Quadratmeter) für die Erstinvestoren erworben. BEOS ist bei Swiss Life Asset Managers als gruppenweites Kompetenzzentrum der Sektoren Logistik und Industrie für den Ankauf, die Entwicklung und das Management von Immobilien der entsprechenden Spezialfonds sowie auch für Engagements in diesen Nutzungsarten europaweit verantwortlich.



„Mit der Transaktion haben wir attraktive Flächen mit äußerst renommierten Mietern für unsere Fonds und institutionellen Kunden erwerben können“, berichtet Fabian Spohn, Fondsmanager des EIL bei Swiss Life Asset Managers.



„Beim Management der Objekte werden wir von unserer langjährigen Erfahrung direkt vor Ort profitieren“, ergänzt Katja Freese, Niederlassungsleiterin bei der Beos AG in Hamburg. „Durch das zu realisierende Neubaupotenzial können wir unsere Stärken voll ausspielen. Es werden nicht nur hochwertige neue Flächen erschaffen, sondern zudem unsere Mieter bei ihrem Wachstum vor Ort unterstützt.



„Diese Transaktion verdeutlicht unsere Kompetenz, auch im Core-Bereich durch aktives Asset Management Wertsteigerungen zu realisieren. Wir haben eng mit dem Mieter zusammengearbeitet, um seine spezifischen betrieblichen Anforderungen zu erfüllen und die Erweiterung seines Unternehmenssitzes zu unterstützen. Die Investoren am Markt haben den Mehrwert erkannt, den wir in diesem Portfolio erzielen konnten, was zu einem erfolgreichen Verkauf und einem sehr positiven Gesamtergebnis sowohl für die Mieter als auch für unsere Investoren führte”, kommentiert Dominik Brambring, Leiter Deutschland, Österreich und Niederlande bei PGIM Real Estate.