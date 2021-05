PGIM kauft drei Logistikimmobilien in Norditalien

PGIM Real Estate investiert in eine der wichtigsten Regionen für Logistikimmobilien und sichert sich im Rahmen seiner European Core Strategy drei Lagerhallen in der Lombardei und der Emilia Romagna. Das Unternehmen reagiert damit auf steigenden Nachfrage im Bereich des E-Commerces, der in Italien noch viel Aufholpotenzial bietet.

.

„Dank der zunehmenden E-Commerce-Aktivitäten erreichte der Logistikumsatz in Italien in 2020 ein Rekordhoch und dies trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds durch Covid-19. Obwohl der Marktanteil von E-Commerce in Italien in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen ist, ist die Marktdurchdringung immer noch gering. Das bedeutet, dass im Vergleich zu den reiferen Märkten wie Großbritannien oder Deutschland noch ein erhebliches Aufholpotenzial besteht“, kommentiert Sebastiano Ferrante, Deputy Head of Europe and Head of Italy bei PGIM Real Estate.



Die drei eworbenen Objekte sind zu 100 Prozent vermietet. Bei den ersten beiden Objekten handelt es sich um neu errichtete Lagerhallen der Klasse A mit einer Gesamtfläche von 40.000 m². Sie befinden sich in der Lombardei im Logistik-Teilmarkt Mailands. Das Gebiet umfasst bekannte Logistikzentren entlang der Autobahn A1, die Mailand mit Bologna, Florenz und Rom verbindet. Die Lombardei ist eine bedeutende Region für die Logistikinfrastruktur, die aufgrund ihrer zentralen Lage eine Verbindung zwischen West- und Osteuropa ermöglicht.



Das zweite Objekt, ein 45.000 m² großes Lagerhaus in Faenza in der Region Emilia Romagna, befindet sich in einer strategisch günstigen Lage zwischen Bologna und der Adriaküste. Verkauft wurde das Lagerhaus von CBRE Global Investors im Auftrag des European Industrial Fund (EIF). Die Immobilie ist vollständig an ein erstklassiges Logistikunternehmen vermietet und befindet sich aufgrund der Nähe zur A1 und zur Autobahn A14 an einem begehrten Standort. Für die kommenden fünf Jahre wird ein Anstieg der Spitzenmieten für Logistikimmobilien in Bologna prognostiziert, da nach dem Wirtschaftsabschwung durch Covid-19 mit einer starken wirtschaftlichen Erholung gerechnet wird.



„Sowohl die Akquisitionen in der Lombardei als auch in der Emilia Romagna bieten eine starke Renditeabsicherung, entsprechen unserer defensiven Anlagephilosophie und unterstützen unser Ziel, durch Cashflow-Diversifizierung eine langfristige Outperformance bei geringer Volatilität zu erreichen”, erklärt Ferrante.



2020 gab PGIM Real Estate die Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Italien bekannt und ernannte Musie Bocrezian zum Head of Transactions für Italien. Vom Mailänder Büro aus leitet Bocrezian die Aktivitäten von PGIM Real Estate, um Investitionsmöglichkeiten im Land zu identifizieren und umzusetzen.



Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage im E-Commerce und der zunehmenden Bedeutung einer ausfallsicheren Lieferkette baut das Team sein Engagement im Logistiksektor weiter aus. Bereits im vergangenen Herbst erwarb PGIM Real Estate im Rahmen seiner European Core Strategy ein italienisches Logistikportfolio Lesen Sie hier weiter... und tätigte im November die erste Akquisition in den Niederlanden Lesen Sie hier weiter....