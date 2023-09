PGIM Real Estate ernennt neue Co-CEOs

PGIM Real Estate hat Cathy Marcus und Raimondo Amabile zum 1. Oktober zu Co-CEOs ernannt. Darüber hinaus wurde Sebastiano Ferrante zum Head of Europe ernannt und erweitert damit seine bisherige Rolle als Deputy Head of Europe.

PGIM Real Estate hat Cathy Marcus und Raimondo Amabile zu Co-CEOs von PGIM Real Estate ernannt. Marcus und Amabile werden das Unternehmen gemeinsam leiten und damit ihre bestehenden globalen und regionalen Funktionen ausbauen.



Außerdem gibt es folgende Beförderungen:

• Soultana Reigle, derzeit Senior Portfoliomanagerin für US Equity Value Add-Strategien, wurde zur Head of US Equity befördert und folgt damit Cathy Marcus in dieser Funktion nach.

• Sebastiano Ferrante, derzeit Deputy Head of Europe, wurde zum Head of Europe ernannt.

• Enrique Lavin, derzeit Deputy Head of Latin America, wurde zum Head of Latin America ernannt.

• Christina Hill wird in der neu geschaffenen Funktion als Global Head of Asset Management and Sustainability ihre bisherigen Aufgaben im Asset Management und im globalen ESG-Bereich erweitern.



Soultana Reigle und Sebastiano Ferrante werden diese Führungsaufgaben zusätzlich zu ihren bisherigen Verantwortlichkeiten im Portfoliomanagement der jeweiligen Region übernehmen.



Bryan McDonnell wird seine Rolle als Head of US Debt & Agriculture und als Chair of Global Debt beibehalten, und Benett Theseira wird seine Tätigkeit als Head of Asia Pacific weiter fortführen.