PGIM mit neuem Core-Fonds

PGIM Real Estate hat den European Core Diversified Property Fund (EuroCore) aufgelegt. Das erste Closing des offenen, diversifizierten Immobilienfonds wurde mit Kapital von sechs institutionellen Investoren in Höhe von 304 Millionen Euro abgeschlossen. Das mittelfristige Zielvolumen des Evergreen-Fonds liegt bei rund einer Milliarde Euro.

.

Der EuroCore investiert durch überwiegend defensive Core-Strategien in die europäischen Metropolregionen. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf Deutschland und Frankreich. Die Evergreen-Investmentstrategie des Fonds verfolgt dabei eine breite Diversifikation in alle Sektoren und gewichtet Wohnimmobilien über. Das Seed-Portfolio umfasst aktuell fünf Büro- und Logistikimmobilien in Frankreich und Deutschland, die repräsentativ für die Ausrichtung des Fonds auf nachhaltige Erträge und Wertsteigerung durch Wachstum des operativen Ertrags sind.



Zum Startportfolio gehören:

• das Frankfurter Büro- und Geschäftsgebäude am Roßmarkt 18 mit 13.590 m²,

• das Düsseldorfer Bürogebäude Cubus im Niederkasseler Lohweg 18 im Büroviertel Seestern mit 16.800 m² [wir berichteten],

• das Magnet-Portfolio in Hamburg, das aus den drei Büroimmobilien Essener Bogen 7, Essener Bogen 17 und Essener Straße 89 sowie einem Entwicklungsgrundstück im Gewerbegebiet Hamburg-Nord, Stadtteil Langenhorn besteht [wir berichteten].



„Europa bietet aus unserer Sicht nach wie vor attraktive Investitionsmöglichkeiten – insbesondere in Büromärkten mit einer niedrigen Leerstandsquote und in Logistikimmobilien, die ein kurzfristiges Wachstumspotenzial bieten. Hinzu kommen Wohnungsmärkte, die Wachstum generieren können und gleichzeitig das Portfolio stabilisieren", sagt Raimondo Amabile, Head of Europe für PGIM Real Estate.



Der EuroCore wird Teil des neu geschaffenen Inrev-ODCE-Universums und PGIM Real Estate strebt an, zu dieser Transparenzinitiative im europäischen Core-Immobilienmarkt substanziell beizusteuern.