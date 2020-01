PGIM kauft Parkside Office Gallery Berlin

PGIM beurkundet weiteren Großdeal in der deutschen Hauptstadt: Im Rahmen eines Share Deals erwirbt PGIM Real Estate von der PPF Group ein Berliner Bürogebäude für seine europäische Value-Add-Strategie. Erst kurz vor Weihnachten hatte sich der Asset Manager für deutsche und Schweizer Institutionelle Investoren die Projektentwicklung „Stream“ von Signa gesichert [Signa trennt sich vom Stream-Tower]. „Berlin ist ein Immobilienmarkt mit großem Wachstumspotenzial. Er wird zunehmend von nationalen und internationalen Unternehmen wahrgenommen, was zu einer hohen Nachfrage nach adäquaten Büroflächen führt und der ein relativ geringes Angebot gegenübersteht. Mit dieser Akquisition stellen wir erneut unsere Fähigkeit unter Beweis, im Einklang mit unserer Anlagestrategie und im Interesse unserer institutionellen Investoren, attraktive Objekte in einem wettbewerbsintensiven Markt zu identifizieren", so Dominik Brambring, Head of Transactions für Deutschland und die Niederlande bei PGIM Real Estate.

.

Die Parkside Office Gallery ist im zentralen Geschäftsbezirk City West gelegen und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 24.500 m², die sich auf neun Etagen verteilen. Hinzukommen zwei Tiefgeschosse mit 410 Stellplätzen. Die Multi-Tenant-Immobilie am Katharina-Heinroth-Ufer 1 verfügt über eine diversifizierte Mieterstruktur mit einer Vermietungsquote von 91 Prozent. Zu den Mietern zählen unter anderem Unternehmen wie BDO, Union Investment, Kaufhof Group und das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Das Gebäude befindet in fußläufiger Nähe zum Kurfürstendamm, dem Einkaufszentrum Bikini Berlin, dem Berliner Tiergarten und verfügt zudem über eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.



Die Käuferseite wurde von Freshfields, Bruckhaus, Deringer (Recht), Schwab Engineers (Technik), Ernst & Young (Steuern und Strukturierung) und Laurus Property Partners (Finanzierung) beraten. Die Verkäuferseite wurde von CBRE (Verkauf und Technik) und White & Case (Recht) beraten.