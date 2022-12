PGIM holt James Footh ins globale Data Center Investments Team

James Footh

PGIM Real Estate hat für den weiteren Ausbau seines globalen Rechenzentrums-Investmentstratie-Teams James Footh als Managing Director gewonnen.

.

Footh wird sich auf das Transaktions- und Portfoliomanagement der von PGIM Real Estate getätigten Investitionen innerhalb der Rechenzentrums-Investmentstrategie konzentrieren. Von Seattle aus berichtet er an Morgan Laughlin, PGIM Real Estates Head of Japan and Global Head of Data Center Investments.



Zuvor war James Footh für Amazon Web Services (AWS) tätig. Hier verantwortete er u. a. die Entwicklung der gesamten Datacenter-Infrastruktur, die Portfolioverwaltung der AWS-Rechenzentren im Westen der USA, in Kanada, Lateinamerika sowie in den Regionen EMEA und dem asiatisch-pazifischen Raum. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich und war vor AWS für eine Reihe von Real-Estate-Unternehmen in den USA und Europa tätig.



„Das Bereitstellen großer Datenverarbeitungskapazitäten bei möglichst niedriger Übertragungszeit wird für die Weltwirtschaft und die Gesellschaft immer entscheidender. Diese Entwicklung führt zu einem langfristigen, nachhaltigen Nachfragewachstum nach einer Rechenzentrumsinfrastruktur. Außerdem wird deutlich, dass Real-Estate-Investoren digitale Infrastruktur-Investmentstrategien in ihre globalen Portfolios einbeziehen sollten“, kommentiert Morgan Laughlin.



„PGIM Real Estate trägt den Bedarf der Anleger mit einem speziellen Investmentteam für Rechenzentren, welche Investmentstrategien entwickeln, Rechnung. Damit soll das weltweite Exposure im Rechenzentrumsektor erhöht werden. James ist eine wertvolle Ergänzung für unser globales Data Center Investments Team und ich freue mich sehr, ihn an Bord zu haben“, so Laughlin abschließend.