PGIM finanziert Retail-Portfolio von Centerscape mit 325 Mio. Euro

PGIM stellt der Retail-Plattform Centerscape ein Darlehen über 325 Mio. Euro zur Verfügung. Mit der Finanzierung wird ein bundesweit diversifiziertes Einzelhandelsportfolio mit 85 Objekten refinanziert, das seinen Schwerpunkt auf Lebensmitteleinzelhandel legt. Die Immobilien liegen überwiegend in dicht besiedelten Metropolregionen wie Rhein-Ruhr, Berlin, Rhein-Main und München und sind langfristig an führende deutsche Lebensmittelhändler vermietet.

Das Darlehen wurde über die Senior-Debt-Plattform von PGIM abgeschlossen. Es kombiniert feste und variable Zinssätze und dient der Refinanzierung eines Portfolios von 85 Objekten. Die Immobilien sind über die meisten deutschen Bundesländer verteilt. Der Großteil der Objekte befindet sich in dicht besiedelten Regionen wie dem Rhein-Ruhr-Gebiet, der Metropolregion Berlin, dem Rhein-Main-Gebiet, dem Großraum München und der Region Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Darüber hinaus profitiert das Portfolio von einer breit diversifizierten Mieterstruktur mit führenden deutschen Lebensmitteleinzelhändlern als Hauptmietern.



„Angesichts der anhaltend starken Nachfrage von Mietern und Verbrauchern bleibt der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und darüber hinaus ein attraktiver Investment- und Finanzierungssektor. Wir freuen uns, Centerscape eine Finanzierung bereitstellen zu können. Die Erfahrung und der langfristige Anlagehorizont von Centerscape, kombiniert mit der starken Struktur des Portfolios und der diversifizierten Mieterbasis, stellen eine attraktive Gelegenheit für alternative Anbieter wie PGIM dar“, kommentiert Jürgen Helm, Head of European Senior Debt Originations.

