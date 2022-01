PGIM Real Estate setzt weiter auf den Ausbau seines Logistikportfolios und investiert dafür in eine deutsche sowie in eine niederländische Logistikimmobilie. Bei der deutschen Akquisition handelt es sich um den neu gebauten Teil des Multi-User-Campus für Pharma- und Medizinprodukte der DHL in Florstadt, im niederländischen Weert um ein DHL-Mega-Distributionszentrum.

