Pforzheim: Alid plant Neubau mit Wohnungen

Aldi Süd ist am Freitag für die gemischt genutzte Immobilie in der Schwarzwaldstraße mit dem Bau gestartet. Über der Handelsfläche entstehen eine Kindertagesstätte sowie Senioren-Apartments. Das Konzept ist nicht nur für die Nachverdichtung von Innenstädten, sondern auch für Quartiersprojekte im Umland großer Städte interessant.

