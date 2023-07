Pflugfelder startet Vorverkauf für Gämsenberg

Beim Pflugfelder-Neubauprojekt Gämsenberg fällt am 21. und 22. Juli der Startschuss für den Vorverkauf von 45 Eigentumswohnungen in Ludwigsburg. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen umfassen 47-87 m². Vorgemerkte Kunden werden in einem exklusiven Rahmen eingeladen, um das Gämsenberg mit seinen umfassenden Projektdetails kennenzulernen. Der Baubeginn des Neubauprojekts startete bereits vor ein paar Wochen mit dem Erdaushub. Jede der sieben Mehrfamilienhäuser wurden nach dem Energiestandard KfW 55 EE konzipiert.

Das Architekturkonzept für das Gämsenberg stammt vom renommierten Architekturbüro Freivogel Mayer und wurde im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs zum Sieger gekürt. Die sieben Mehrfamilienhäuser im Schlösslesfeld im Norden von Ludwigsburg bestehen aus Zwei-, Dreiund Vier-Zimmer-Wohnungen und umfassen zwischen 47-87 m². Alle Wohneinheiten werden nach dem Energiestandard KfW 55 EE realisiert und sorgen dabei für eine nachhaltig zeitgemäße Energieversorgung. Im Besonderen die massive Bauweise mit klimaneutralen Ziegeln aus Poroton, die Warmwasseraufbereitung durch E-Durchlauferhitzer und die Integration einer Photovoltaikanlage generieren eine effiziente Versorgung mit erneuerbaren Energien. Damit ergänzen sich auch in diesem Projekt Nachhaltigkeit und Lebensqualität im Gämsenberg in Ludwigsburg.