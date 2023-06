Pflugfelder startet Verkauf in Korntal-West

Am Mittwochnachmittag fiel der Startschuss für den Verkauf von 38 Eigentumswohnungen des Pflugfelder-Neubauprojekts Pure West. Im Neubaugebiet Korntal-West entstehen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen zwischen 48 und 117 m², die durch die effiziente Bauweise bereits Anfang 2025 fertig gestellt werden.

