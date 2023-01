Pflugfelder spendet an den Verein Silberdistel

Seit letztem Jahr fördert die Pflugfelder Unternehmensgruppe die Arbeit des Vereins Silberdistel, eine Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit Sitz in Ludwigsburg. Im Dezember hat Pflugfelder die Organisation mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro unterstützt.

.

„Wir sehen die Zukunft als Gemeinschaftsprojekt und sind stolz, dass wir die wichtige Arbeit des Vereins unterstützen können“, erklärt Felix Epple, Geschäftsführer der P Immobilien GmbH. Mit dem Spendenerlös werden Beratungsleistungen, Präventionsprojekte und Fortbildungen unterstützt. „Ohne die Förderungen von Partnerorganisationen und Privatleuten wäre unsere Arbeit nicht möglich“, erklärt Sarah Pischorn-Pflugfelder, zweite Vorstandsvorsitzende des Vereins.



Wie dringend die 1998 gegründete Beratungsstelle benötigt wird, zeigt ein Blick in die Vereinsstatistik: Im Jahr 2021 wurden 302 Fallanfragen gemeldet – Tendenz steigend. Insgesamt hat das Team im Jahr 2021 fast 200 Fallberatungen durchgeführt.



Die Förderung ehrenamtlich tätiger Organisationen hat bei Pflugfelder einen hohen Stellenwert. Das Unternehmen ist Teil des Ludwigsburger Klimabündnisses und pflegt seit 1999 eine Partnerschaft mit dem Kinderschutzbund Ludwigsburg.