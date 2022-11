Gestern hat Pflugfelder seine Pläne für ein neues Wohnbauprojekt in Kornwestheim präsentiert. Auf einem rund 6.400 m² großen Grundstück entstehen am Standort 9 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 67 Wohneinheiten. Erst vor wenigen Tagen hatte die Gruppe bereits ein Neubauprojekt im nur wenige Kilometer entfernten Remseck am Neckar angekündigt .

[…]