Pflugfelder legt Grundstein auf dem Flugfeld Böblingen

Der Bau des Bildungszentrums auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen erreicht mit der gestrigen Grundsteinlegung den ersten Meilenstein. Begleitet durch Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz aus Böblingen und Baubürgermeisterin Dr. Corinna Clemens aus Sindelfingen wird der Beginn der Rohbaufertigung zeremoniell eingeläutet. Das zukunftsweisende Gebäude gibt mehr als 600 Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Bildung in modernsten und vielseitigen Räumlichkeiten zu erweitern.

