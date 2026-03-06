Pflugfelder kauft Baumarktimmobilie in Ditzingen von Hamborner

Ein Baumarktstandort im Stuttgarter Umland hat den Eigentümer gewechselt. Die Jürgen Pflugfelder Vermögensverwaltungs KG hat die Immobilie in Ditzingen im Rahmen eines Asset Deals von der Hamborner REIT AG übernommen. Das Objekt verfügt über rund 10.000 m² Mietfläche.

.

Im Rahmen eines Asset Deals hat Pflugfelder den Hagebau-Bau- und Gartenmarkt in Ditzingen bei Stuttgart von der Hamborner REIT AG erworben. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 10.000 m² und ist langfristig vermietet. Die Transaktion wurde von der Stuttgarter Niederlassung von Jones Lang LaSalle begleitet.



„Die Akquisition des Baumarkts in Ditzingen ist ein klares Bekenntnis zur Wirtschaftsstärke der Region Stuttgart und setzt unsere Strategie fort, etablierte Handelsimmobilien mit langfristiger Perspektive zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Der Erwerb des Standorts in Ditzingen ist ein gezieltes Investment und passt exzellent in unser Immobilienportfolio“, sagt Julian Pflugfelder, geschäftsführender Gesellschafter der Pflugfelder Unternehmensgruppe.