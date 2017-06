Pflugfelder baut in Zuffenhausen

Die Pflugfelder Unternehmensgruppe hat ein 1.730 m² großes Baugrundstück in der Hördtstraße/ Bietigheimer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen erworben. Auf dem Grundstück soll ein Wohnquartier mit Mehrfamilienhäusern und einer Quartierstiefgarage entstehen. Das Grundstück befindet sich in zentraler Lage von Zuffenhausen, dem Stadtbezirk in dem Alcatel und Porsche sitzen und der daher auch über eine gute Anbindung an die Innenstadt verfügt. Baubeginn ist für 2018 geplant.

.

Der Bereich Projektentwicklung von Pflugfelder wurde erst im März von Thomas Leonhardt verstärkt. Mit dem diplomierten Architekten und Stadtplaner will das Unternehmen die Projektentwicklung und die Grundstücksakquise - speziell in der Assetklasse Wohnen - in den nächsten Monaten deutlich ausbauen. Der Fokus liegt hier vor allem auf der Region Stuttgart und Umgebung sowie starke A- und B-Städte in Süddeutschland.