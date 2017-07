Pflugfelder kauft Baugrundstück bei Ludwigsburg

Die Pflugfelder Unternehmensgruppe hat ein 2.096 m² großes Baugrundstück in der Gemeinde Murr nahe Ludwigsburg erworben. Auf dem Grundstück des ehemaligen Autohaus Eberhardt in der Frauenstraße plant das Ludwigsburger Immobilienunternehmen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 26 Wohneinheiten und 38 Tiefgaragenstellplätzen. In dem geplanten Wohnquartier werden alle Wohneinheiten alten- und seniorengerecht ausgestattet.

„Durch die gute Verkehrsanbindung nach Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn ist die Gemeinde Murr ein idealer Wohnstandort“, so Julian Pflugfelder, Gesellschafter der Pflugfelder Unternehmensgruppe. Das Grundstück befindet sich in zentraler Lage der Gemeinde Murr. Der Baubeginn ist für 2018 geplant. Das Projektvolumen beträgt circa 10 Millionen Euro.



Auch in Zukunft ist die Pflugfelder Unternehmensgruppe verstärkt auf der Suche nach weiteren Standorten für neue Projekte, speziell im Bereich der Assetklasse Wohnen, sowohl bei Bestandsgebäuden als auch Entwicklungsgrundstücken. Hierbei legt das Unternehmen den Fokus auch über das bisherige Marktgebiet Stuttgart und Umgebung hinaus auf die Top7-Städte in Deutschland und starke A- und B-Städte in Süddeutschland.