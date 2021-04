Die Pflugfelder Gruppe will künftig gezielt in ausgewählte Start-ups aus der Bau- und Immobilienbranche investieren. Mit dem Erwerb von Anteilen am Stuttgarter Software-Spezialisten BIMsystems ist inzwischen eine erste Transaktion vollzogen. Eine eigens dafür gegründete Tochtergesellschaft wird hier als Beteiligungsarm fungieren. Das Ludwigsburger Familienunternehmen erweitert damit nicht nur sein strategisches Netzwerk,…

[…]