Pflugfelder investiert in der Region in Bestandswohnungen

Die Pflugfelder Unternehmensgruppe hat vier Mehrfamilienhäuser in der Region gekauft. Die insgesamt 35 Wohneinheiten und deren Gewerbeeinheiten verfügen über eine Gesamtfläche von 2.355 m². Die Liegenschaften wurden von verschiedenen Eigentümern erworben und befinden sich in Stuttgart, Ludwigsburg, Kornwestheim und Freiberg am Neckar.

Auch in Zukunft ist die Pflugfelder Unternehmensgruppe verstärkt auf der Suche nach weiteren Standorten für neue Projekte, speziell im Bereich der Assetklasse Wohnen, sowohl bei Bestandsgebäuden als auch Entwicklungsgrundstücke. Hierbei legt das Unternehmen den Fokus auch über das bisherige Marktgebiet Stuttgart und Umgebung hinaus auf die Top 7-Städte in Deutschland und starke A- und B-Städte in...

[…]