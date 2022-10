Das Pflugfelder Family-Office hat die Lager- & Logistikimmobilie in der Maria-Merian-Straße 8 in Fellbach für den Bestand erworben. Der Standort der Saurer Gruppe ist von einer Erbengemeinschaft mit Sitz in Hessen verkauft worden. Das Objekt befindet sich im westlichen Gewerbegebiet in Fellbach, am östlichen Rand der Landeshauptstadt, inmitten der wirtschaftsstarken

Fotos: Immoraum GmbH



[…]