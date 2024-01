Pflegeheimbetreiber Villa Vitalia und Levantus-Gruppe pleite

Die beiden Pflegeheimbetreiber Villa Vitalia sowie die Levantus-Gruppe haben an den entsprechenden Amtsgerichten Schwerin und Bielefeld Insolvenz angemeldet.

Für die Villa Vitalia Gruppe hat das Amtsgericht Schwerin Malte Köster, Partner der Kanzlei Willmerköster, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Betroffen sind 15 Unternehmen, unter anderem die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen des Unternehmens, die in Kirchgellersen bei Lüneburg, Seevetal/Maschen, Boizenburg, Brunsbüttel und Weißenstadt liegen. Neben dem stationären und ambulanten Pflegebereich betreffen die Insolvenzanträge die Fidus Hausverwaltung, die Villa Vitalia Consulting sowie die AKM Planungs-, Bau- und Projektentwicklungsgesellschaft. „Die weiteren Aktivitäten der Gruppe im Bereich Pflegeimmobilien sind von den Insolvenzanträgen aktuell nicht betroffen“, teilt das Unternehmen mit.



„Wir haben uns lange gegen die Branchenkrise gestemmt. Letztlich mussten wir erkennen, dass es nicht reicht“, sagt Wolfgang Röhr, Gründer und Vorstand der Villa Vitalia AG. „Der Schritt, die Restrukturierung der Gruppe unter dem Schutz des Insolvenzrechts fortzusetzen, ist uns schwergefallen. Aber die Zahlen sprechen nun einmal eine eindeutige Sprache.“ Eine wesentliche Ursache der finanziellen Schieflage der Villa-Vitalia-Gruppe sei die aktuelle Strukturkrise im Pflegesektor. Fachkräftemangel, zu niedrige Belegungszahlen und gestiegene Kosten hätten in der Branche zu einer zunehmenden Zahl von Insolvenzen geführt.



Für die Bielefelder Levantus Gruppe hat das Amtsgericht Bielefeld Dr. Bero-Alexander Lau von der Kanzlei White & Case zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Betroffen von der Insolvenz sind neun Pflegeheime in sechs Bundesländern: drei in Nordrhein-Westfalen, zwei in Niedersachsen und je eines in Schleswig-Holstein, Bremen, Brandenburg sowie Rheinland-Pfalz mit insgesamt rund 580 Bewohnern.