Pfisterer verlegt Wiener Unternehmenssitz

Pfisterer wird seinen Wiener Unternehmenssitz innerhalb der Hauptstadt verlagern. Das Unternehmen aus der Energieinfrastrukturbranche wird künftig auf knapp 1.800 m² in der Czeija-Nissl-Gasse 5 im 21. Bezirk sitzen. Das Gewerbeobjekt besteht aus 400 m² Bürofläche, ca. 1.400 m² Lagerfläche, ausgestattet mit Sektionaltoren und einem Deckenkran, sowie ausreichend PKW-Stellplätzen direkt am Grundstück.

.