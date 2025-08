Pfisterer erhält Genehmigung für HVDC-Labor in Winterbach

Pfisterer hat die Baugenehmigung für ein 32 Meter hohes Hochspannungslabor in Winterbach erhalten und investiert rund 30 Millionen Euro in die HVDC-Zukunft. Die neue Anlage soll 2027 in Betrieb gehen und ist Teil der strategischen Positionierung im Markt für Hochspannungsgleichstromübertragung.

.

Die Pfisterer Holding SE hat die Baugenehmigung für ein hochmodernes Hochspannungslabor am Unternehmenssitz in Winterbach erhalten. Mit dem geplanten Bau erreicht das Unternehmen einen strategischen Meilenstein beim Einstieg in den zukunftsträchtigen Markt der Hochspannungsgleichstromübertragung (HVDC). Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Bereits Ende 2026 sollen die ersten Serienprodukte für HVDC-Kabelsysteme verfügbar sein.



„Mit dem neuen Labor schaffen wir eine zentrale Entwicklungs- und Prüfplattform, um unsere HVDC-Kompetenzen gezielt auszubauen und innovative Lösungen zur Marktreife zu bringen“, erklärt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der Pfisterer Gruppe. „Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Rolle als Technologieführer für moderne Energienetze weiter auszubauen.“