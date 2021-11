Pfenning Logistics mietet knapp 25.000 m² im Westerwaldkreis

Im November 2021 hat sich Pfenning Logistics auf Beratung und Vermittlung von Realogis durch den Abschluss von zwei mittelfristigen Mietverträgen insgesamt knapp 25.000 m² Lagerfläche im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis sichern können, um Konsumgüter zu lagern und auszuliefern.

Zum einen nutzt das Logistikunternehmen in der Kreisstraße 1 in Sessenbach ab Dezember eine 14.800 m² große, ehemalige Produktionsimmobilie, die früher der Herstellung von Bierkrügen diente. Eigentümer ist das deutsche Family Office Dr. Christoph Pöppinghaus Grundbesitz Verwaltung GbR. Zum anderen ist ein mittelfristiger Mietvertrag über eine 10.000 m² große Flächeneinheit in Ransbach-Baumbach geschlossen worden.



„Das Gesuch von Pfenning Logistics in dieser von nur wenigen Immobilien gekennzeichneten Region belief sich auf 25.000 m² Lagerfläche. Dieses konnten wir mit zwei Immobilien an zwei nur 10 Autominuten voneinander entfernten Standorten abdecken“, berichtet Julian Petri, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH.



Der Westerwaldkreis mit seinen rund 200.000 Einwohnern und Nähe zu den Städten Koblenz und Frankfurt am Main steht bei Handels- und Logistikunternehmen 2021 hoch im Kurs. Mit den zwei neusten Abschlüssen sind alle in der Region verfügbaren größeren Lager- und Logistikflächen vermietet. Realogis hatte im Frühjahr dieses Jahres 20.000 m² an Flaschenland [wir berichteten], im Sommer 15.000 m² an Elsen Logistik [wir berichteten] und jetzt zuletzt 25.000 m² an Pfenning Logistics vermittelt.