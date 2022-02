Die Pfenning Logistics Group kann durch einen langfristigen Mietvertragsabschluss ihre Logistikkapazitäten in der Nähe ihres Hauptsitzes in Heddesheim ausweiten. In dem gut an die Autobahnen A5 und A6 angebundenen Hockenheimer Objekt in der 3. Industriestraße 4 stehen dem Logistikdienstleister 13.000 m² Lager- und 500 m² Bürofläche zur alleinigen Nutzung zur

[…]