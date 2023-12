Petra Rösner wird Standortleiterin Berlin bei Pom+

Die Pom+ Deutschland GmbH ernennt Petra Rösner, MRICS, zur neuen Standortleiterin in Berlin.

In ihrer Position widmet sich Rösner insbesondere der Weiterentwicklung der Themenfelder digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategien sowie Organisationsentwicklung und Prozessdesign. „In der vernetzten Welt von Morgen müssen Unternehmen ihre Organisation, Immobilien und IT-Infrastrukturen gesamtheitlich denken. Dafür braucht es innovative, zukunftsorientierte Ansätze und transparente Strukturen“, sagt die Diplom-Kauffrau.



Rösner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie- und Immobilienberatung. Vor ihrem Wechsel zu Pom+ war sie als Direktorin Unternehmensentwicklung für die Deutsche Investment AG und als Head of Portfolio & Asset Management bei der Deutsche Asset One GmbH tätig [wir berichteten]. Zuvor leitete sie während 15 Jahren nationale und internationale Beratungsprojekte im Bereich Investment und Management von Wohnportfolios bei Deloitte im Bereich Real Estate Consulting. Darüber hinaus betreute sie die Unternehmensaktivitäten in den Segmenten PropTechs und ESG Real Estate.