Petite Poupette eröffnet Boutique im Görtzpalais

Der Neue Wall gewinnt einen Anbieter für exklusive Baby- und Kinderkleidung. Am 18. November öffnete Petite Poupette die Türen zu seiner neuen Boutique am Neuen Wall 86. Die rund 273 m² befinden sich im Büro- und Geschäftshaus Görtzpalais, das zu dem Ensemble Stadthöfe der Ärzteversorgung Niedersachsen gehört. Grossmann & Berger vermittelte den Mietvertrag.

Die neue Boutique befindet sich rechts im Durchgang zum Palaishof. Neben dieser Boutique ist Petite Poupette auch in der Hamburger Hof Passage am Jungfernstieg 26-28 sowie in Rotherbaum in Bei St. Johannis 4 mit Läden präsent. Erstere, die seinerzeit ebenfalls Grossmann & Berger vermittelte, wird mittelfristig an den Neuen Wall verlegt.



Der Grund hierfür ist, dass der Hamburger Hof in den nächsten Jahren vollständig umgebaut wird, um seiner prominenten Ecklage am Jungfernstieg und gegenüber dem Alsteranleger gerecht zu werden. Bei den Stadthöfen ist dies bereits geschehen. Durch ihre Entwicklung hat insbesondere das zur HafenCity hin gelegene Ende des Neuen Walls mit der neuen Boutique von Petite Poupette an Glanz gewonnen.