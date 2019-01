Peter Winkler verstärkt Aengevelt in Frankfurt

Peter Winkler

© Fotostudio T. W. Klein www.tw-klein.com

Seit Ende 2018 verstärkt Peter Winkler (31) die Aengevelt-Niederlassung in Frankfurt unter Leitung von Daniel Milkus und unterstützt hier das Team Investment.

Dazu verfügt Peter Winkler über beste Voraussetzungen: Zunächst erwarb er an der Universität München den Bachelor of Science und schloss daran an der Universität Regensburg erfolgreich mit dem Master of Science in den Schwerpunkten Finanzierung und Immobilienwirtschaft an. Ergänzt wird seine Ausbildung durch Praktika und berufliche Tätigkeiten u.a. bei internationalen Immobiliendienstleistern sowie namhaften Fondsinitiatoren und Asset Management-Unternehmen in der Region Frankfurt am Main.