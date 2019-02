Peter Pane und Dänisches Bettenlager kommen in die Berliner East Side Mall

In der East Side Mall an der Berliner Mercedes-Benz Arena im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eröffnen heute eine Filiale des Burgergrills Peter Pane sowie der neue City-Store des Dänischen Bettenlagers.

.

Peter Pane eröffnet vierten Standort in Berlin

Gut 1.000 m² hat der erfolgreiche Konzeptgastronom in der East Side Mall angemietet. Es wird der vierte Berliner Standort sein. Der Bereich des zukünftigen Restaurants erstreckt sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss (EG.W) handelt es sich um rund 340 m² und im Obergeschoss (OG) um zirka 440 m². Für die Gäste stehen außerhalb der Gasträume im EG.W rund 250 m² sowie im OG zirka 48 m² mit Bestuhlung zur Verfügung.



Dänisches Bettenlager eröffnet neuen City-Store

„In den neuen City-Filialen in Berlin konzentrieren wir uns auf die Topseller aus allen Bereichen“, erklärt Verkaufsleiter Thomas Böttcher. „Mit der East Side Mall konnten wir einen hervorragenden Standorte für unseren neuen City-Store gewinnen."



RFR und Freo eröffneten am 31. Oktober 2018 das Einkaufszentrum in der Tamara-Danz-Straße 11 #link(90648,wir berichteten). Weitere Mieter sind unter anderem Saturn, der Drogeriemarkt Müller und Uniqlo.