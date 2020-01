Peter Matthias Weinert verstärkt LIP Invest

Seit Januar 2020 ist Peter Matthias Weinert (29) Teil des Investmenthauses und Logistikimmobilien-Spezialisten LIP Invest. Weinert unterstützt das Team als Asset Manager und ist für die Betreuung der im Bestand stehenden Logistikimmobilien der LIP Fonds zuständig.

.

Weinert absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann, bevor er an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen Immobilienwirtschaft studierte und mit dem Titel Bachelor of Science abschloss. Nach der Ausbildung war Weinert zunächst als Property Manager tätig und konnte danach während seines Studiums weitere berufliche Erfahrungen bei der Strabag und E&G Funds & Assets in Stuttgart sammeln. Unmittelbar vor seinem Start bei LIP beendete Weinert sehr erfolgreich sein Masterstudium „Real Estate Management and Investment“ an der renommierten Edinburgh Napier University in Schottland.