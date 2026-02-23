Peter Leibiger wird CTO der FIO Systems AG

Die FIO Systems AG beruft Peter Leibiger zum Chief Technology Officer im Geschäftsbereich Immobilienvermarktung. Er verantwortet die technologische Weiterentwicklung der Maklersoftware FIO Webmakler, treibt Prozessautomatisierung, KI-Einsatz und Schnittstellenintegration voran und gestaltet die nächste Wachstumsphase des Unternehmens aktiv mit.

Peter Leibiger wird die Rolle zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit als Geschäftsführer der source.kitchen ausüben und dort operative Aufgaben gezielt delegieren, um sich auf seine neue strategische Verantwortung zu konzentrieren. Inhaltlich liegt sein Fokus auf der konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie, insbesondere auf der weiteren Automatisierung von Prozessen, dem gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz sowie dem Ausbau leistungsfähiger Schnittstellen zwischen Systemen und Marktpartnern.



Darüber hinaus wird er mit der Geschäftsführung, Produkt- und IT-Leitung sowie der Kundschaft zusammenarbeiten, um technologische Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren und in konkrete, marktwirksame Lösungen zu übersetzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der nachhaltigen Befähigung der Organisation im kompetenten und verantwortungsvollen Einsatz von KI.



„Besonders entscheidend ist für uns der enge Schulterschluss zwischen Technologie, Produkt, Führung und Kundschaft“, betont Vorstand Niclas Kurtz. „Wir sind überzeugt, dass Peter mit seiner Erfahrung, seinem tiefen Verständnis für unser Geschäft und seiner Hands-on-Mentalität einen prägenden Beitrag zur nächsten Entwicklungsphase der FIO Vermarktung leisten wird.“



Mit der neu geschaffenen CTO-Rolle unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, technologische Exzellenz und praxisnahe Innovation eng miteinander zu verzahnen und die Digitalisierung der Immobilienvermarktung aktiv mitzugestalten.