Peter Hanel verstärkt Projektentwicklung bei Bob

Der Immobilien-Fachmann Peter Hanel Hannoveraner Niederlassung der Strabag Real Estate zu Bob. Der gelernte Jurist verstärkt ab Juni die Aktivitäten insbesondere im norddeutschen Raum.

.

Als Kundenbetreuer stärkt Hanel die wichtige Schnittstelle zwischen Bob-Mietern und dem Bob-Produkt und wirft seine profunden Kenntnisse des norddeutschen Gewerbeimmobilienmarktes künftig für Bob in die Waagschale. „Mit Peter Hanel setzen wir den Bob-Expansionskurs weiter fort. Denn mit dem Balanced Office Building haben wir die richtige Antwort auf die aktuellen Fragen in der Asset-Klasse Büro: Fossilfrei und klimaneutral im Betrieb, hohe Versorgungssicherheit und Kostenstabilität, flexible Bürolandschaften in

einer hybriden Arbeitswelt und nachhaltige Büros, die auch jeden Firmennachwuchs begeistern. Peter Hanel gibt uns genau die richtige Power, um auch in Norddeutschland Bob zur Erfolgsstory werden zu lassen", so Dr. Bernhard Frohn, Vorstand der Bob Efficiency Design AG.



Die Bob AG plant derzeit weitere Entwicklungen in den nördlichen Bundesländern. Mit Bob.Hannover Fischerhof entstehen bis 2025 in zwei Bauabschnitten rund 20.000 m² Bürofläche direkt am S-Bahnhof. Der Startschuss für das Projekt war im vergangenen Frühjahr gefallen [wir berichteten]. Weitere Bürogebäude entwickelt das Unternehmen derzeit in Krefeld [wir berichteten], Düsseldorf Airport City und Mönchengladbach. Ein weiteres Gebäude ist in Hamm in Vorbereitung.



Peter Hanel war zuletzt bei Strabag Real Estate am Standort Hannover tätig, wo er zuletzt für die Projektentwicklung zuständig war. Weitere Stationen in seinem Werdegang waren Teamleitung Engel & Völkers Commercial sowie Leitung Vertrieb und Asset Management Krasemann Immobilien Gruppe jeweils in Hannover.