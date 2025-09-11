Peter Gross Bau eröffnet Green Campus am Hauptsitz in St. Ingbert

Mit einem Festakt und Gästen aus Politik und Wirtschaft hat Peter Gross Bau den neuen „Green Campus“ am Hauptsitz in St. Ingbert eröffnet. Die Einweihung markiert sowohl architektonisch als auch strategisch einen wichtigen Meilenstein für das Familienunternehmen. Der nachhaltige Holzhybridbau bietet moderne Arbeitsplätze, Platz für Weiterbildung und setzt ein klares Zeichen für den weiteren Wachstumskurs.

