Nachhaltiger Holzhybridbau
Peter Gross Bau eröffnet Green Campus am Hauptsitz in St. Ingbert
Mit einem Festakt und Gästen aus Politik und Wirtschaft hat Peter Gross Bau den neuen „Green Campus“ am Hauptsitz in St. Ingbert eröffnet. Die Einweihung markiert sowohl architektonisch als auch strategisch einen wichtigen Meilenstein für das Familienunternehmen. Der nachhaltige Holzhybridbau bietet moderne Arbeitsplätze, Platz für Weiterbildung und setzt ein klares Zeichen für den weiteren Wachstumskurs.
„Der heutige Tag unterstreicht nicht nur unser Bekenntnis zu einer klimaverantwortlichen Entwicklung der Bauwirtschaft, sondern auch die Bedeutung und Zukunft unseres Standorts hier in St. Ingbert“, sagt Philipp Gross, Geschäftsführer von Peter Gross Bau. „Der ‚Green Campus‘ vereint ökologische Verantwortung, moderne Arbeitswelten und effiziente Ressourcennutzung. Er zeigt, dass Wachstum und Verantwortung kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten und der Stadt St. Ingbert für die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf viele Jahre voller Innovation, Weiterentwicklung und spannender Projekte.“
Die Erweiterung besteht aus zwei Holzhybridgebäuden, die das Unternehmen unter dem Namen „Green Campus“ errichtet hat und die die im Jahr 2020 erworbene Bestandsbebauung nachverdichten. Das dreistöckige Bürogebäude „Arkaden“ bietet Platz für 150 Mitarbeitende und 60 Stellplätze. Hinzu kommt ein eingeschossiger Seminarpavillon für bis zu 60 Personen. Der Neubau soll die Platzsituation des stark wachsenden Unternehmens etwas entspannen. Vor allem die Bereiche Spezialtiefbau und Facility Management möchte das 140 Jahre alte Familienunternehmen weiter ausbauen.
Die Dächer des Neubaus sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und tragen zur nachhaltigen Energieversorgung bei. Außenliegender Sonnenschutz, Holzrahmenfassaden mit Holzwollfaserdämmung und moderne Gebäudetechnik sichern hohe Effizienzstandards. Zusätzlich fördern E-Ladesäulen und überdachte Fahrradstellplätze umweltfreundliche Mobilität.