Dicke Luft bei der TLG - Finkbeiner und Karoff gehen Ende Oktober von Bord

Der Termin steht: Am 31. Oktober räumen die beiden Vorstände der TLG Immobilien AG, Peter Finkbeiner und Niclas Karoff, ihren Schreibtisch. Die Auflösung der Verträge, die erst zu Beginn des Jahres bis Ende 2022 verlängert worden waren, war erstmals im Juli bekannt gegeben geworden. Die Nachfolge der beiden Top-Manager treten Gerald Klinck als CFO, sowie Jürgen Overath, als COO an. Beide starten mit ihren Aufgaben am 17. September.

.

Der Grund sind laut des Aufsichtsrats „unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Geschäftspolitik der Gesellschaft“, über weitere Details hüllt sich der Immobilienkonzern in Schweigen. Gerüchten zufolge hängt die „zukünftige Geschäftspolitik“ mit dem Einstieg des neuen Großaktionärs Amir Dayan zusammen. Der umstrittene israelische Unternehmer war zu Beginn des Jahres mit 4,51 Prozent bei der TLG eingestiegen und hält inzwischen über 22%. Seitens der TLG wird ein Zusammenhang zwischen dem Einstieg des Milliardärs und dem Abgang der beiden Vorstände aber nicht bestätigt.





Quelle: TLG Immobilien



Peter Finkbeiner war seit 2013 Geschäftsführer der TLG Immobilien GmbH und ist seit September 2014 Mitglied des Vorstandes. Zuvor verantwortete er für Lone Star als Managing Director das Asset Management von Hudson Advisors in Europa. Davor war er mehrere Jahre im Kredit- und Corporate Finance Bereich, u. a. bei der Wirtschaftprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG, bei DZ Equity Partner auf der Eigenkapitalseite sowie für die Deutsche Bank tätig. Er engagiert sich zudem im Beirat des europaweit arbeitenden Verbandes für börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, der European Public Real Estate Association (EPRA).



Niclas Karoff gehörte seit 2010 der Geschäftsführung der TLG Immobilien GmbH an und ist ebenfalls seit September 2014 Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft. Zuvor verantwortete er als Vorstand der HSH Real Estate AG (HSH Nordbank Gruppe) u.a. den Finanzbereich und das Asset Management. Davor war er mehrere Jahre in leitender Funktion im M&A- und Corporate Finance Bereich tätig, u.a. bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO. Er ist zudem Sprecher des Regionalvorstandes für Berlin und die Neuen Bundesländer beim Immobilienverband ZIA (Zentraler Immobilienausschuss).