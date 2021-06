Peter Anthuber neuer CIO bei Caerus

Peter Anthuber

© Marcus Vetter Photography

Peter Anthuber wird ab 1. Juli 2021 neues Vorstandsmitglied der Caerus Debt Investments AG. Er übernimmt die Position des Chief Investment Officer (CIO) und löst Dr. Patrick Züchner ab, der aus dem Vorstand ausscheidet. Den Vorstand von Caerus bilden damit ab dem 1. Juli 2021 Michael Morgenroth (CEO), Peter Anthuber (CIO), und Bernhard Berg (COO).

.

Als CIO wird Peter Anthuber vor allem für die Kreditvergabe und das Bestandsmanagement der Darlehen verantwortlich sein. Darüber hinaus wird er gemeinsam mit Michael Morgenroth (CEO) und Bernhard Berg (COO) Strategien für das weitere Wachstum von Caerus entwickeln.



Peter Anthuber ist Diplom-Kaufmann und verfügt über fast 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investment Banking, Structured Finance, Real Estate und Immobilienfinanzierung. Vor seinem Wechsel zu Caerus ist er als Managing Director bei der BNP Paribas S.A. im Bereich Corporate and Investment Banking / Real Estate Capital Markets tätig gewesen. Seit 2016 war er dort für den Aufbau des Bereiches Real Estate Capital Markets in Deutschland verantwortlich, hat das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft implementiert und ein Portfolio von rund 2 Milliarden Euro aufgebaut. Darüber hinaus hat er für die BNP Paribas S.A. das deutsche Immobilien-Firmenkundengeschäft etabliert und Immobilienkonzerne unter anderem bei (Kapitalmarkt-)Finanzierungen über insgesamt 14 Milliarden Euro begleitet.



Zuvor war Peter Anthuber als Executive Director bei der BNP Paribas S.A. neun Jahre lang im Bereich Leveraged Finance EMEA tätig und hat internationale Private-Equity-Investoren mit (Kapitalmarkt-)Finanzierungen in der DACH Region begleitet. Weitere Stationen seiner Karriere waren die zur UniCredit Group gehörende Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Lazard & Co. und die Deutsche Bank AG.



Nachdem erst kürzlich Bernhard Berg als COO zum Unternehmen gestoßen war [wir berichteten], hat Caerus die Neuformierung der Unternehmensführung mit der Ernennung von Peter Anthuber zum CIO abgeschlossen.