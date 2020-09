Personio erweitert um 3.250 m² in der Neuen Hopfenpost München

HR-Software-Unternehmen Personio hat seine Flächen in der Neuen Hopfenpost erweitert. Trotz Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen hat das Tech-Unternehmen in der Immobilie zusätzlich 3.250 m² angemietet. Insgesamt kommt Personio damit auf eine Mietfläche von 6.600 m².

.

„Der erfolgreiche Vertragsabschluss mit Personio bestätigt den Top-Standort und die hohe Objektqualität der Neuen Hopfenpost und zeigt, die Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen ist ungebrochen,“ sagt Cihan Kilinc, Director - Asset Management bei Invesco. „Unser Ziel ist es durch unseren aktiven Asset Management-Ansatz die Neue Hopfenpost als moderne, fortschrittliche Top-Immobilie zu positionieren, aus diesem Grund berücksichtigen wir in unseren Vermietungskonzepten immer mehr nachhaltige, innovative Belegungskonzepte mit zukunftsorientierten Ansätzen.“



„Zwar verzeichnete der Münchner Büromarkt in der ersten Jahreshälfte 2020 einen Rückgang des Flächenumsatzes von etwa 24 Prozent, dennoch dürfte sich die Angebotssituation innerhalb des Mittleren Rings mit einer aktuellen Leerstandsrate von 0,8 Prozent kurzfristig kaum merklich ent-spannen“, ergänzt Christian Eder, Director - European Research bei Invesco. „Hierzu trägt in den kommenden Jahren auch der geringe Anteil an spekulativ errichteten Büroflächen bei.“ Aus diesem Grund gehe man bei Invesco davon aus, dass sich zentrale Büro-Teilmärkte in München trotz der signifikanten wirtschaftlichen Unsicherheiten auch zukünftig als vergleichsweise robust darstellen werden.



Die Neue Hopfenpost in der Arnulfstraße 30-32 gehört zum aktiv gemanagten Portfolio der offenen pan-europäischen Flaggschiffstrategie von Invesco mit einem aktuellen Anlagevolumen von 5,5 Milliarden Euro. Invesco hat die Neue Hopfenpost Mitte 2015 erworben und durch Umgestaltung und Neuvermietung zu einer hochwertigen Büro-, Handels- und Datencenter-Immobilie weiterentwickelt [wir berichteten]. Seit 2017 ist die Neue Hopfenpost durchgängig zu 100 Prozent vollvermietet.



„Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach unserer HR-Software, verzeichnet Personio auch in der aktuellen Situation ein starkes Wachstum. Aus diesem Grund bauen wir all unsere europäischen Standorte kontinuierlich aus, so auch unser Headquarter in München.“ sagt Personio-Geschäftsfüher Hanno Renner. „Die zentrale Lage sowie die Flexibilität der Neuen Hopfenpost haben uns von Anfang an überzeugt, da es für uns wichtig ist, dass sowohl unsere Mitarbeiter*innen als auch Gäste unser Büro einfach und schnell erreichen können.“