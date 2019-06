Personelle Veränderungen bei der Gerchgroup

Alexander Pauls

Die Gerchgroup AG verkündete in den letzten Tagen mehrere personelle Veränderungen. Zum einen benannte der Düsseldorfer Projektentwickler mit Alexander Pauls und Dominique Gutsmann zwei neue Vorstände. Zum anderen wurde Marc K. Thiel zum neuen Chief Transaction Officer ernannt.

Aufsichtsrat wächst

Mit der Berufung von Alexander Pauls und Dominique Gutsmann besteht das Führungsgremium des Projektentwicklers gemeinsam mit dem Chief Executive Officer Mathias Düsterdick und Chief Financial Officer Christoph Hüttemann aus nunmehr vier Vorständen.



Alexander Pauls war im November 2015 Teil des Gründungsteams der Gerchgroup und verantwortete als Head of Technical Development sämtliche technische und planerische Themen der Projektentwicklung [wir berichteten]. Der Dipl.-Ing/MBA wurde nun zum Chief Development Officer berufen, damit ist er für sämtliche Themen bei anstehenden Quartiersentwicklungen, Bebauungsplanverfahren sowie Objektplanungs- und Realisierungsphasen verantwortlich.



Dominique Gutsmann trat Anfang 2017 in das expandierende Unternehmen ein und war als Head of Finance für den Bereich Finanzierung zuständig. Bereits seit 2013 arbeitete er mit Mathias Düsterdick und Christoph Hüttemann bei der damaligen PDI-Gruppe zusammen [wir berichteten]. Auch in seiner neuen Position als Chief Dept Officer ist er weiterhin für die Konzeption und Strukturierung der Finanzierungen für neue sowie laufende Projektentwicklungen der Gerchgroup AG verantwortlich.



Mathias Düsterdick, Chief Executive Officer der Gerchgroup AG, freut sich über die Erweiterung des Vorstandes. „Mit der Berufung von Alexander Pauls und Dominique Gutsmann in den Vorstand der Gerchgroup AG haben wir unser Unternehmen nun in der Führungsriege breiter aufgestellt, was uns am Markt noch effizienter und schneller reagieren lässt. Die Besetzung der Position Chief Transactions Officer sowie die Neubesetzungen der Head of Positionen werden wir in den nächsten Tagen und Wochen abschließen. Damit ist die Gerchgroup für die Zukunft hervorragend aufgestellt und ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit“, so Düsterdick.



Marc K. Thiel wird neuer Chief Transaction Officer

Bereits heute wurde die Neubesetzung der Position des Chief Transactions Officer bekannt gegeben. Der Immobilienexperte Marc K. Thiel, der über langjährige Erfahrung im Bereich Akquisition und Vermarktung verfügt, wird künftig alle An- und Verkäufe des Unternehmens sowie die Vermietungsaktivitäten im gewerblichen Bereich verantworten und seine Tätigkeit am 15. Juni 2019 aufnehmen.



Marc K. Thiel, bis zum Frühjahr dieses Jahres im Dienst der Soravia Group, hatte in seinem bisherigen Berufsleben unter anderem die Internationalisierung der heutigen Metro AG in den 90er Jahren vorangetrieben und verantwortet. Darüber hinaus besetzte er unter anderem die Position als Bankdirektor bei der Aareal Bank, war Geschäftsführer bei der Acron AG in Zürich, viele Jahre Vorstand der Euro Ejendomme AG und stand als Mitglied der Geschäftsführung in Diensten des Düsseldorfer Makler Hauses Aengevelt Immobilien.



Damit ist der Vorstand des expandierenden Developers nun auf allen Positionen besetzt. Neben dem Chief Executive Officer Mathias Düsterdick und Chief Financial Officer Christoph Hüttemann setzt sich das Gremium neben Marc K. Thiel aus den kürzlich berufenen Alexander Pauls (Chief Development Officer) und Dominique Gutsmann (Chief Debt Officer) zusammen.



„Mit Marc K. Thiel konnten wir auf der Vorstandsebene nun die letzte vakante Position besetzen. Wir kennen uns bereits seit fast 15 Jahren, daher gab und gibt es von Beginn an ein großes Vertrauensverhältnis. Ich bin sehr glücklich, dass wir einen Immobilienexperten von seinem Format gewinnen konnten. In den kommenden Wochen werden wir noch die Head of Positionen neu besetzen. Dann ist die Umstrukturierung im Unternehmen zunächst abgeschlossen und wir können unseren erfolgreichen Weg weiter fortführen“, blickt Mathias Düsterdick zuversichtlich in die Zukunft.



Für den amtierenden Head of Transaction, Michael Henn, der in wenigen Tagen in Elternzeit geht und das Unternehmen Ende September endgültig verlassen wird, soll zeitnah der Nachfolger bekannt gegeben werden.