Guido Wiese bleibt Geschäftsführer der ABG

Zum Januar 2020 wurde der Vertrag von Guido Wiese (53) als Geschäftsführer der ABG Development um weitere fünf Jahre verlängert. Das Unternehmen gibt darüber hinaus zwei Neueinstellungen bekannt. Günther P. Schleip (52) ist seit Januar 2020 als Leiter Kapitalanlagen für den Geschäftsbereich ABG Capital in Frankfurt tätig. Thomas Stenke wurde bereits im November als Senior Projektmanager für die ABG Development verpflichtet.

Dipl.-Ing. Guido Wiese (53) wird weitere fünf Jahre als Geschäftsführer der ABG Development im Amt bleiben. Wiese ist seit 2014 bei der ABG und verantwortet aktuell vor allem die beiden Großprojekte Voltair in Berlin und das neue Deutschlandhaus in Hamburg. Bevor er zur ABG kam, war er in verantwortlichen Tätigkeiten u.a. bei LIP - Ludger Inholte Projektentwicklung GmbH, Hamburg, sowie Drees & Sommer, Stuttgart, tätig.



Dipl.-Volkswirt Günther P. Schleip (52) übernahm Anfang des Monats die Position des Leiters Kapitalanlagen für den Geschäftsbereich ABG Capital in Frankfurt. Er wird sehr eng mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Ulrich Höller zusammenarbeiten. Schleip ist seit fast 20 Jahren in der institutionellen Immobilienwelt zuhause und verantwortete zuletzt als Geschäftsführer der LIC Asset Management GmbH, Düsseldorf, die Initiierung und Vermarktung von US-Immobilienfonds für institutionelle Investoren in Zusammenarbeit mit dem texanischen Unternehmen Lincoln Property Company, Dallas. Zuvor war er in verantwortlichen Positionen bei der Corpus Sireo Real Estate GmbH, Köln, und der Bavaria (Bankgesellschaft Berlin) aktiv.



Dipl.-Ing Thomas Stenke (60) trat bereits im November 2019 in die ABG ein, wo er als Senior Projektmanager in der ABG Development tätig ist. Er war zuletzt 15 Jahre bei dem Generalunternehmer W. Markgraf GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Bayreuth, und davor 15 Jahre bei dem heute zur Köster-Gruppe gehörenden GU Baresel AG, Leinfelden-Echterdingen, tätig.



„Ich freue mich, dass wir mit Guido Wiese eine wichtige Führungspersönlichkeit langfristig an Bord haben und darüber hinaus zwei hochqualifizierte Mitarbeiter neu einstellen konnten. Alle werden dazu beitragen, die dynamische Entwicklung der ABG fortzuführen“, kommentiert Ulrich Höller, geschäftsführender Gesellschafter der ABG.